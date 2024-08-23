財政部表示，112年度綜合所得稅結算申報系統穩定提供服務，申報作業於113年5月31日圓滿完成，經統計總申報件數超過685萬件（含稅額試算），網路申報超過577萬餘件，較去年成長74萬8千餘件（14.90％）。113年使用附件上傳計19萬8千件，占網路申報須檢附證明文件案件之19.13％，較去年成長6萬6千餘件（50.37％）。

113年納稅義務人於線上版及手機報稅系統，完成身分認證後，即可下載查調資料稅額估算表，提供民眾快速掌握報稅資料，協助民眾完成報稅作業，首年計有123萬餘件下載採用，比率達28.20％，普遍受到好評。

財政部進一步說明，依據民眾對網路申報的肯定及回饋意見，114年將依查調資料稅額估算表為基礎，新增快速申報流程，完成身分認證後，立即顯示繳稅或退稅金額，確認無誤即可完成；亦可透過查調資料稅額估算表，確認各細項資訊，將手機報稅5步驟簡化至3步驟，輕鬆查詢估算結果，快速完成申報，提供全新體驗之報稅服務。