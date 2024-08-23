國軍「海空軍精準彈藥射擊」，海巡艦又創下歷史。海巡安平級「八里艦」昨日成功在九鵬外海，驗證雄三飛彈射擊，發射一枚飛彈成功擊靶艦，代表海巡與海軍沱江級艦甲板，均能承受雄三飛彈的尾焰沖壓，戰力更為提升。

軍方級海巡署對於八里艦射擊相當保密，原本昨(22日)清晨一度傳出受到大陸電偵艦出沒而未進行試射，未料竟是一場煙幕彈。實際上卻是秘密射擊雄三飛彈，而事後也未對外說明。

海巡署「安平艦」過去兩年，已經兩度進行「平戰轉換」，並成功射擊雄二飛彈，精準命中靶船。今年則決定由目前隸屬北部機動海巡隊的「八里艦」擔綱任務，但卻是首度操演射擊有「航母殺手」之稱的雄三飛彈。

八里艦屬於安平級艦，預留16枚雄二或雄三飛彈空間及系統管線，平時執行勤務不裝載，遇戰時狀況，由海軍迅速換裝反艦飛彈模組，並由海軍派員上艦執行飛彈戰備任務。

根據海巡與海軍協定，當應急作戰階段生效時，海巡各巡防區統合岸、海巡隊及查緝隊能量，將原地協助國軍各作戰區（防衛部）賦予之戰時任務。各巡防船主要納編海軍62部隊，完成相關平戰轉換整備，遂行所賦予之戰時任務；另600噸安平級巡防艦依計畫執行飛彈射擊任務時，將由海軍檢討人力，支援安平級艦遂行指揮管制及飛彈系統操作。