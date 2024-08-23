在地多名客語薪傳師憂心中央強調閩南語成為台語，弱化客語及其他本土語言在台地位，串聯全台推出連署書，希望喚起在地民眾客語傳承意識，避免國家政策逐步吞食客語，23日在義民廟舉牌表達訴求。行政院長卓榮泰也在稍早致詞時強調，客語是國家語言，同等重視所有在台的本土語言。

連署發起人之一的新竹縣海陸客家語文協會理事長莊萬貴指出，文化部及教育部有意把閩南語改稱為台語，讓閩南語地位提升，他擔憂現階段已是強勢主流語言的閩南語，有一天完全取代華語。

客語薪傳師謝杰雄也表示，目前全台約有150個團體串聯連署，已有高達6萬多人支持，連署的目的之一也是宣導提高客家意識，讓大眾了解客家語言面臨的困境，再來多多傳承推廣客家話，連署並非要跟閩南人作對為敵。

義民廟董事長林光華表示自己早在1988年即發起「還我客語」，成了當代客家啟蒙運動之一，他認為語言是溝通工具，同時語言無罪，至於要怎麼做，大家互相尊重，他強調，所謂「台語」應該包括所有在台使用的語言，界定上比方說台語的閩南語、台語的客家話、台語的原住民話以及台語的北京話等等，以此類推，同時他也在23日在義民節祭祀大典上向卓榮泰反應此事。

卓榮泰在義民節祭祀大典致詞時，也特意提及語言是溝通聯繫方式，在國家語言法中，明定台灣固有族群所使用的自然語言，包括台灣的手語在內，就是國家語言，所謂國家語言在政府人民心中同樣重要。

卓榮泰表示會用同樣的力量發揚保存研究，讓無論是客家語、河洛話、原住民語以及華語，都是國家語言，一律平等、同等重視，沒有誰先誰後、誰強誰弱。行政院會全力保存屬於台灣固有族群共同自然文化，並以此為信念。