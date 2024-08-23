全球賣座5億美金的動作系列電影《全面攻佔》，憑特勤幹員對抗各方威脅誓死保護國家領導人的情節，以及各種火爆又驚險的動作場面，擄獲廣大粉絲喜愛，近日將推出影集版《全面攻佔：巴黎救援》（Paris Has Fallen），這次將場景搬到法國巴黎，由法國男星泰菲克傑拉布（Tewfik Jallab）飾演的侍衛長與英國女星瑞圖艾莉亞（Ritu Arya）飾演的特工，將一起聯手對抗恐怖組織、保護法國政府高層，在浪漫之都上演一場又一場精采刺激的救援任務。

影集《全面攻佔：巴黎救援》由英國電影電視學院獎得主霍華德奧弗曼（Howard Overman）擔任主創，原本就是電影版粉絲的他，期待將原作的高質感動作場面和緊張的情節安排展現在8集的影集篇幅中，他表示：「《全面攻佔》系列電影的粉絲們已經習慣了高質量的動作場景和危機四伏的刺激劇情，這些元素讓我對影集改編充滿期待。該系列在劇情的各個層面都富含引人入勝的情節設計，能將這樣的緊張感、懸念和反轉等吸引力在這部劇中呈現出來，實在是太棒了。電影中相對壓縮的時間跨度，確實提升了戲劇的張力，而我也非常渴望在沒有時間限制的情況下，依然能夠融入一種倒計時的緊迫感。」

《全面攻佔：巴黎救援》描述罪大惡極的恐怖組織首領雅各皮爾斯，襲擊了一場以法國國防部長為目標的大型盛會，侍衛長文森塔雷伯不得不與機智過人的軍情六處女特工扎拉泰勒聯手挽救局勢。然而，當事態急轉直下，文森和扎拉很快就意識到，這起恐攻事件牽涉的不僅僅只有一位政治人物。他們甚至開始懷疑安全部門有內鬼向雅各提供情報，這使得文森和扎拉必須依靠彼此。在孤立無援的情況下，雅各總是領先他們一步，這對意想不到的搭檔能阻止巴黎淪陷在一個執意復仇之人的手中嗎？將於CATCHPLAY＋獨家上架。