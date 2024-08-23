俄羅斯空軍Su-57戰機飛越紅場上空的資料照。（美聯社）

俄羅斯國防部說，蘇（Su）-57「惡棍」（FELON）戰機已在烏克蘭戰爭中用來從事超視距作戰。縱使考慮到俄羅斯可能使用專為蘇-57設計的Kh-59M2巡弋飛彈進行攻擊，但仍難以證實。

《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）22日報導，蘇-57有專用Kh-59M2飛彈的說法源自2019年時，在敘利亞的一次測試。據俄羅斯說，蘇-57在當地發射了這款飛彈。但一些消息來源認為，蘇-30和蘇-34也能部署這款飛彈。

而美國密西根作家蘇丘（Peter Suciu）便斷言，就算俄羅斯軍方關於超視距作戰的說法是真的，也無法為克宮增添光彩。儘管蘇-57因先進隱形和戰力而受讚許。但蘇丘指出，西方專家認為，蘇-57的雷達截面和整體設計未達到真正的第5代標準，以致隱形性能不如美國的F-35戰機。此外，俄羅斯在量產蘇-57上陷入掙扎，進一步削弱了它的影響力。

此外，蘇丘說，蘇-57在烏克蘭的有限部署暗示，即便是莫斯科，也可能也不全然信任這款戰機所謂的隱形性能。「看來俄羅斯官員對它隱形效能的懷疑，足以避免將它部署到敵方領土上空。」

事實上，這種懷疑並不僅限於西方專家。俄羅斯軍事分析師圖奇科夫（Vladimir Tuchkov）也認為，蘇-57未達到5代戰機的水準，特別是在隱形性能上。他強調，蘇-57的發動機噴嘴未隱藏在機身內，增加了戰機的雷達能見度。他並指出，蘇-57使用的複合材料比其他隱形戰機少，進一步降低了它躲避雷達的能力。

另一方面，俄羅斯國防分析師拉姆（Alexey Ramm）也強調，蘇-57缺乏如F-22「猛禽」（Raptor）等西方對手所具備的先進隱形技術。他指出，蘇-57的雷達截面積（RCS）比F-22大，較容易被敵方雷達偵測到。此外，退役上校兼軍事評論員霍達里諾克（Mikhail Khodaryonok）提到，蘇-57的開發面臨許多延誤和技術問題，尤其在發動機方面。儘管俄羅斯經常將蘇-57吹捧為5代隱形戰機，但卻不斷受到西方和俄羅斯專家檢視。有些人甚至指出，它的設計似乎更反映出4代戰機的特徵，而不是貨真價實的5代戰機。