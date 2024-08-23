桃園市政府日前公布捷運綠線主線段17座車站名稱，遭民代批有4站以「中正」命名，且與民眾票選結果不同，質疑桃市府受政治關聯命名。桃園市捷工局長劉慶豐表示，選票活動間已多次強調由審議小組共同討論捷運站名結果，且「中正」是因經過中正路段才因此命名，並無政治色彩。

劉慶豐指出，捷運綠線主線車站命名作業須依「桃園市大眾捷運系統捷運車站命名更名或加註名稱作業要點」規定，以具有地方的辨識性、地標顯著性或歷史意義為命名。而這次綠線車站命名中，有4站以「中正」為名，主要原因是捷運綠線主要行走於桃園區中正路及蘆竹區的中正北路上，應以最具辨識性的路名，並參考民眾票選結果來命名，絕無任何政治色彩。

劉慶豐強調，關於G03巧克力站，市府不可能將私人企業做為捷運車站名稱，因有違公益形象，會以巧克力命名，純屬是因該車站位於巧克力街上，依規定優先以最具辨識性的標的作為站名的參考原則。此外，巧克力站名有結合地方創生的巧思，希望能積極帶動當地觀光產業發展，創造地方商機；因極具藏富於民之正面意義，且又為本次票選的第1名，因此在捷運車站名稱評審小組審議後定名為巧克力站。

而G10中正大興站及G11藝文特區站命名原則，劉慶豐說，有關民眾關心的「藝文特區」站定名於G11站，原因是該站體位置緊鄰藝文展演中心，且多年來民眾習以為常的公車站牌名稱，也是以「藝文展演中心」站為其站名；至於G10站，其位置位於中正路與大興西路交叉路口，其站體位置已距藝文展演中心約有400公尺，另考量未來捷運橘線設站位置，將與捷運綠線G10站有銜接轉乘的機制，才會因此命名。

另劉慶豐也說，車站命名中有8站名稱不是票選的第一名，是因此次票選活動於開跑期間，市府於發布的各新聞稿及票選網頁即有多次向大眾說明，票選結果最後仍須送評審小組依審議後才能完成定名作業，命名活動雖有遺珠之憾，但仍深深感謝民眾的支持。