福容大飯店8家分店與連江縣政府及台灣旅遊交流協會，共同推出為期60天的「馬祖淡菜美食節」，享用美食再抽馬祖來回機票。（圖／福容大飯店）

四季分明的馬祖有著得天獨厚豐富的海洋資源，每年6到10月孕育出全台獨有、被譽為「海中威而鋼」的馬祖黑金剛淡菜。連江縣政府今年特別攜手福容大飯店，舉辦「馬祖淡菜美食節」，可品嚐多達20道產地直送的馬祖淡菜美饌，還有3款以馬祖高粱為基底的微醺調酒。民眾將品嚐美味淡菜的照片上傳福容大飯店官方臉書，周周抽馬祖東湧高粱，月月再送福容住宿券，還有機會抽中華信航空馬祖到松山來回機票。

連江縣政府攜手福容大飯店舉辦期間限定的「馬祖淡菜美食節」，福容大飯店全台8個館別可品嚐多達20道產地直送的馬祖淡菜美饌。（圖／福容大飯店）

馬祖海域清澈，水質含氧量高，孕育出的淡菜特別肥美，且富含omega-3、鐵質和多種微量元素，營養價值極高，甚至有「海中威而鋼」美名。馬祖淡菜外型飽滿、風味獨特、營養豐富，媲美歐洲生蠔，堪稱世界級美味。而每年6至10月，正是馬祖淡菜盛產的季節，為讓更多人認識肥美的馬祖淡菜，福容大飯店與連江縣政府、國立屏東科大進行產、官、學三方合作，推出期間限定的「馬祖淡菜美食節」，以當季產地直送的馬祖淡菜作為料理的主角，也帶動地方創生。

福容淡水漁人碼頭店的「馬祖淡菜美食節」，可吃到「金蒜甘露蒸淡菜」、「塔香馬祖淡菜」、「豉椒馬祖淡菜」3款淡菜佳餚。（圖／福容大飯店）

即日起至9月30日，「馬祖淡菜美食節」在福容大飯店連鎖系列盛大登場，福容大飯店台北一館、福隆店、漁碼店、桃園店、桃園機捷A8店、高雄店、麗寶福容店及嘉義福容voco酒店的「福粵樓」，都能品嚐到主廚精心設計的特色淡菜料理，8間分館共推出約20道別具創意的淡菜料理，讓饕客得以飽嚐這海中瑰寶的極致美味。福容連鎖共同推出「金蒜甘露蒸淡菜」，選用渾圓飽滿的馬祖淡菜，搭配香濃的金蒜和甘露調味，經過蒸煮後，淡菜的鮮甜被完美釋放，與金蒜的香氣相得益彰，讓人一吃難忘。

「馬祖淡菜美食節」在福容大飯店連鎖系列盛大登場，桃園機捷A8店可品嚐到「馬祖淡菜佐辣味番茄醬」及「馬祖藍眼淚」。（圖／福容大飯店）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

「馬祖淡菜美食節」必吃推薦還有福容大飯店台北一館行政主廚蔡長庚烹製的「紙包金湯燜淡菜」，豐盈Q彈的貝肉飽含秘製高湯底，融合鮮、香、麻，酸辣爽口。另有「塔香馬祖淡菜」、「豉椒馬祖淡菜」、「馬祖淡菜佐辣味番茄醬」、「峇拉煎生爆活淡菜」等多道各具風味的啖菜佳餚，讓顧客可從多元風味中體驗馬祖淡菜的鮮美海味。

「馬祖淡菜美食節」期間，福容大飯店推出以馬祖高粱為基酒的3款限定調酒。 （陳韻萍攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

此外，福容大飯店連鎖這次特別推出以馬祖高粱為基底的限定調酒，業者以馬祖酒廠鎮廠酒款「東湧陳高」，推出3款創意調酒，為賓客帶來耳目一新的微醺饗宴。「東湧陳高」可是全國首支於「舊金山世界烈酒大賽」連3年勇奪「雙金獎章」的酒款，3款創意調酒分別是「馬祖藍眼淚」、「馬祖愛情海」以及「馬祖相思嶼」；「馬祖藍眼淚」酒液美如星空下的奇幻景色，有種未飲先醉的夢幻感。

另外，針對「享福卡」會員，業者也推獨享好禮寵愛會員，包括「福來報天天轉」，免費體驗馬祖淡菜料理；福星點數兌換即可享用「嶼」眾不同的馬祖淡菜創意料理。

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