天后王菲與小她9歲的謝霆鋒10年前爆世紀復合，期間常傳出兩人情變，但隨即被當事人用行動打臉。今(23日)王菲、謝霆鋒再度一起現身香港機場，兩人坐上給VIP旅客的通關接駁車輛，王菲親切地跟粉絲打招呼，下秒謝霆鋒就被拍到右手自然貼上一旁王菲的大腿，看似仍處於熱戀期的小動作閃瞎眾人。

稍早不少網友及大陸媒體直擊王菲與謝霆鋒出現在香港機場，準備搭往北京機場的班機，兩人抵達後隨即有工作人員幫忙推行李，並請兩人坐上接駁車，謝霆鋒、王菲雖都戴著口罩，但一路上仍看來心情相當好，謝霆鋒還被拍手黏到女友的左大腿上，而王菲也一度把頭靠到謝霆鋒肩膀上，可見感情甜蜜。

謝霆鋒被拍摸王菲大腿。（圖／翻攝自微博）

之後有網友直擊王菲和謝霆鋒下車後，謝霆鋒並未自己先穿過VIP通關大門，而是先等王菲跟上他，接著手搭上王菲的背示意要女友走在他前方，引來網友激動留言：「你們真的好愛」、「天啊，我的CP發糖了」、「誰懂我的點啊家人們，一個伸手想拉對方讓對方先行、一個攬過後背讓對方先行，我嗑暈了」、「靠肩殺太甜了」、「摸腿！靠肩膀！」。

謝霆鋒摸王菲的背要她先進入口。（圖／翻攝自微博）

王菲2000年時在慶功宴後牽著謝霆鋒的手離開餐廳，認戀轟動演藝圈，但後來兩人分手，分別與李亞鵬、張柏芝結婚，2012年、2013年兩人又陸續離婚。10年前大陸媒體拍到兩人同居，在公寓相吻、十指緊扣，復合消息曝光。去年王菲陪謝霆鋒回香港工作，不僅再度上演世紀牽手，謝霆鋒還被拍趁四下無人時深情撫摸王菲的背，引來狗仔虧是「最強戀愛腦」。