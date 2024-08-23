彰化縣田尾公路花園1處停車場昨天凌晨傳出鬥毆聲響，民眾發現一群男子以棍棒及拳腳圍毆1名男子，警方到場時，打人一方已鳥獸散，只剩被打得渾身傷的黃姓男子，且黃男竟苦求不要送醫。警方追查該事起源於為1名女子爭風吃醋，現場有10餘男子，已逮捕陳姓主嫌等3人到案，全案追查中。

「鏗！鏗！鏘！鏘」這起為爭風吃醋而起旳鬥毆事件被拍下影片後，上傳社群平台的「黑色豪門企業」社團，影片中7、8名男子圍著1名穿著橘色上衣的男子一陣拳打腳踢，還有男子持鐡棒不斷朝橘衣男身上招呼，同時還有人持鐵棒朝地上猛打，發出巨大聲響。

手無寸鐵的橘衣男一開始在馬路上被圍毆，之後又被一路從馬路打到人行道，過程中還有人大喊「不要打了」，打人的一方才放過橘衣男。

警方指出，昨天凌晨1點50分獲報，田尾鄉公園東路與庒頭巷口停車場附近偏僻道路發生打架案件，經派員到場時，現場僅留有2輛自小客車及3名男子，其中穿著橘色上衣的黃姓男子受傷，但他卻不願警方通知救護車送醫，之後由現場王姓友人送員林基督教醫院救治。

黃男就醫後，院方檢傷發現其身體多處擦挫傷，且其腳踝及手掌骨折。警方表示，經調查發現現場有10幾人，已查緝主嫌陳姓男子等3人到案，並報請檢方指揮偵辦，全案依違反《刑法》妨害秩序、傷害、恐嚇等罪嫌偵辦中。