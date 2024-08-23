韓國偶像魅力席捲全球，Apple TV＋推出全新紀錄片影集《如何煉成K-Pop偶像》（K-Pop Idols），將獨家呈現三組韓國偶像，包含坐擁千萬粉絲的「嘻哈女王」Jessi、以「怪物新人出道」曾拿下排行榜冠軍的偶像男團CRAVITY，以及顛覆傳統的國際化女團BLACKSWAN，從練習生的嚴苛訓練到登上世界舞台的心路歷程。帶領觀眾深入體驗K-Pop全球音樂現象，直擊韓國偶像在舞台光環背後的幕後秘辛，還有機會見到更多韓流巨星驚喜現身。

CRAVITY努力奮鬥的模樣，讓經紀公司留下深刻印象。（Apple TV＋提供）

片中，將會跟隨Jessi一起經歷她人生中最艱難的時刻，如何在沒有經紀公司的資源下，一切靠自己，展開首次個人巡迴演出。同時將見證CRAVITY努力奮鬥的模樣，讓經紀公司留下深刻印象。其中美籍台裔成員Allen也分享他離鄉背井放棄一切成為偶像的歷程，以及他們在疫情爆發期間成軍所面臨的種種挑戰。而由來自世界各地成員所組成的BLACKSWAN更背負著強大的壓力，面對各種質疑的聲音，團員之間也處於緊張關係，對於自己的定位感到無比掙扎。紀錄片將真實呈現他們在追逐 K-pop 夢想的過程中的高低起伏，感受他們對音樂的熱情與堅持。

BLACKSWAN是顛覆傳統的國際化女團。（Apple TV＋提供）

曾製作《璀璨帝國》的監製Elise Chung表示：「這個系列是對Jessi、CRAVITY和BLACKSWAN的努力不懈的熱情和毅力的致敬，他們正在全世界塑造音樂的未來。我們很期待觀眾體驗『成為 K-pop偶像』這個夢想，所帶來的挑戰、勝利和一切。」《如何煉成K-Pop偶像》將於8月30日上線Apple TV＋。