灣聲樂團將於9月23日至25日在桃園舉辦9場音樂會，其中6場特別邀請學生、偏鄉孩童、行動不便者等，較少有機會參與此類活動市民參與音樂饗宴，晚間3場次則開放自由索票參與。桃園市長張善政今出席活動記者會，表示歡迎桃園市民共襄盛舉，也期待未來灣聲的演出。

灣聲樂團音樂總監李哲藝表示，灣聲樂團自成立以來，便秉持著「台灣音樂古典化、古典音樂台灣化」的初衷，致力於將台灣的美好聲音傳播至世界各地。台灣行腳計畫分為「家所在」與「來時路」兩種形式，旨在將音樂傳播至每個人家中，或邀請孩子們走進音樂廳，親身體驗音樂的魅力。

灣聲樂團副董事長黃少華表示，樂團成員多為學習古典音樂多年的優秀音樂家，遍行台灣推廣音樂文化，感謝桃園市政府支持，本次活動才得以順利籌辦，帶給6000名桃園學子難得的音樂體驗，希望未來能有更多機會參與桃園文化藝術推廣工作。

文化局長邱正生也說，此次第12季台灣行腳－來時路系列，將於9月23到25日於桃園展演中心及中央大學大禮堂演出，每日3場，共9場演出，上、下午場為學生教育推廣場次，夜間場則開放自由索票，並自8月23日起在TixFun售票系統開放索取電子票券，也可至桃園展演中心、中壢藝術館索取紙本票券，數量有限索完為止。