台鐵公司董事長室祕書簡信立接下台鐵產工贈送的花籃。台鐵產工23日前往台鐵公司致贈花籃，花籃寫下「狂賀！台鐵公司杜董事長微、馮總經理輝昇調薪40%成功」，諷刺台鐵董座與總經理從公司化後第一件事就是幫自己調薪，員工卻依然是交通部國營事業最低薪。（鄧博仁攝）

台鐵公司董事長與總經理調薪40％、加薪5萬多元，引發基層不滿。台鐵產業工會今赴台鐵公司大門致贈花籃，上頭寫道「狂賀！台鐵公司杜董事長微、馮總經理輝昇調薪40％成功」、「台鐵員工國營事業最低薪！何時擺脫！？」，諷刺台鐵董總調薪，但員工仍是交通部轄下國營事業最低薪。

台鐵產業工會提出2大訴求，包括請台鐵公司落實全台國營事業薪資一致，立即調薪追上港務、郵政待遇；台鐵新進從業人員待遇草案應立即檢討，不可低於高鐵起薪待遇。（蔡明亘攝）

本報22日報導「車長津貼僅88元 台鐵董總爽加薪4成」、「低薪＋輪班 電機工務近半新人留不住」，台鐵產業工會揭露，台鐵董事長、總經理，公司化後為己調薪40％，每月調薪5萬多元，但基層員工卻仍是國營事業最低薪，甚至從業人員待遇不比高鐵，交通部卻公然為公司高層調薪背書，稱不能再以公司化前原台鐵局薪資結構比較，引起員工不滿。

台鐵產業工會23日公布台鐵低薪情形。（蔡明亘攝）

台鐵公司當時回應，從業人員薪資經交通部與台鐵公司多次討論後完成研訂，再次修改後於8月12日再次提報交通部，並允諾今年進用的從業人員已先依甄試簡章公告發給薪資，待從業人員薪給管理要點核定後，將補發差額。

台鐵產業工會質疑，新進從業人員至今仍等不到待遇表，卻還可以認為高層調薪理所當然，公司化最大贏家不是旅客也不是員工，而是董座。因此他們今日到台鐵公司送花籃，分別寫道「狂賀！台鐵公司杜董事長微、馮總經理輝昇調薪40％成功」、「台鐵員工國營事業最低薪！何時擺脫！？」諷刺台鐵董座與總經理從公司化第一件事就是幫自己調薪，員工卻仍然是交通部國營事業最低薪，現場由台鐵公司董事長室祕書簡信立接下花籃，但並未回應此議題。

台鐵產工也於現場公布薪資比較圖，以交通部轄下港務公司資位人員起薪、郵政公司資位及從業人員起薪薪資，與台鐵資位、從業、營運人員起薪薪資比較，清楚展現低薪情形，認為交通部與台鐵公司倉促公司化，導致原任員工待遇沒徹底檢討，才會導致流失有經驗的員工，要求台鐵公司立即加薪追上港務、郵政薪資，既然董事長與總經理自己爭取薪資國營事業全國一致，請展現全台一致決心，爭取員工追上國營事業待遇，真正全台一致。

台鐵產工也拿出高鐵從業人員起薪與台鐵新進從業人員起薪比較，同樣作為鐵路運輸業人員，台鐵從業人員薪資卻少3000多元。產工提到，低薪、輪班正是新進員工離職的主要原因，不是員工不努力，是公司貪婪醜態盡出，給予的勞動條件低於市場行情，高層是吃米不知米價，用人不知人事成本。

台鐵產工今也提出2大訴求，包括請台鐵公司落實全台國營事業薪資一致，立即調薪追上港務、郵政待遇；台鐵新進從業人員待遇草案應立即檢討，不可低於高鐵起薪待遇。