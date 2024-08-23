台股持續量縮整理，周四美股收黑，衝擊加權指數今天一度跌逾2百點，所幸鴻海、富邦金、廣達等權值股開低走高，緯穎、奇鋐等AI族群、重電華城、士電，以及高價股大立光、股王信驊等強勢表現，尾盤由黑翻紅，小漲9.22點，成交量3048億元，仍不足5日均量。

法人表示，市場關注全球央行年會，靜待美國聯準會主席鮑爾本周五談話，台股近期量能不出，市場氣氛觀望，季線遲遲無法站上，加上KD指標高檔交叉向下，讓投資人更無意追價。不過，最新公布7月外銷訂單報喜，聯準會9月將降息，近期台幣走升，台股資金面、基本面不看淡，大盤「凹洞量」有機會成為低檔買點。

大華國際投顧分析師阮蕙慈表示，近期成交量低迷，但紅K線相對較多，代表籌碼安定，投資人戒慎恐懼。這波反彈櫃買指數很強，已經過季線，走勢與那斯達克很像，翻上所有均線，顯示大戶已經先回流，接下來大盤也會上去。（本文未完，全文見此）

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