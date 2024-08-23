今（23）日下午北部出現暴雨，氣象署13時53分也針對新竹縣、台北市、桃園市、新北市、宜蘭縣5縣市發出大雷雨即時訊息。稍早雙北打雷閃電相當頻繁，甚至有網友碰到室內燈閃一下，以及電腦重新開機的情況。同時從「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」YT頻道可以看見，台北有段時間黑濛濛一片。

有網友稍早以「剛剛北部都閃了一下?」為題，在《PTT》發文詢問，「剛剛電燈閃了一下，人在北部，問幾個朋友都有，突然有個南部朋友說，他也閃了一下，全台灣都在打雷喔，好怕」。

對此，不少網友回應，「基隆有閃」、「喵的電腦直接重開」、「中正區電燈閃了一下」、「有閃一下」、「板橋有閃」、「電腦壞了能國賠嗎」、「內湖大暴雨，颱風都沒這麼兇」、「網路斷了，哭啊」。

此外，從「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」YT頻道也可以看到，大雷雨籠罩台北的情況，整個市區都陷入一片漆黑的雲霧裡。 氣象署也持續發出豪大雨特報，新竹縣山區有局部豪雨，基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣山區、花蓮縣山區有局部大雨，下到晚山。