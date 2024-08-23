出身台東馬蘭部落的音樂大師李泰祥是台灣音樂界的傳奇，更是台東的驕傲，他一生致力將古典音樂通俗化，知名作品包括〈橄欖樹〉、〈告別〉，李泰祥告別十周年系列活動台東場今天在台東藝文中心開幕，展出樂譜手稿及照片，見證跨越時代與風格的音樂遺產，展期自8月23日起自9月18日止。

展覽策展人張忘表示，感謝台東縣政府與多個單位共同參與完成這次特展，《夢土上的李泰祥》告別十周年紀念特展以多個展區呈現李泰祥老師的一生與音樂成就，除了展示李所創作的實驗與新民風音樂、經典民歌與流行音樂外，還將展示由國家電影及視聽文化中心提供的李泰祥老師電影配樂影音資料，如同小型電影院，讓觀眾可以在此聆聽和觀賞老師的經典佳作。

李泰祥告別十周年台東場23日台東藝文中心開展。（蔡旻妤攝）

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李泰祥的女兒李若菱表示，父親很想為他的故鄉馬蘭部落想做更多事情，可是一直沒有機會，她看了這次展覽後非常感動，「因為裡面有很多爸爸的作品及以前他在使用的東西，看了都很有感觸，就覺得好像爸爸又再度回來了」。

李泰祥告別十周年台東場23日台東藝文中心開展。（蔡旻妤攝）

台東縣府文化處指出，很榮幸與國家傳統藝術中心台灣音樂館共同辦理「《夢土上的李泰祥》告別十周年紀念特展」，現場展示了李泰祥老師的樂譜手稿、照片及相關文物讓台東的樂迷們可以飽覽這位台灣音樂巨匠的一生。

李泰祥告別十周年台東場23日台東藝文中心開展。（蔡旻妤攝）

除了展覽，搭配文化處的「2024台東藝術節」演出，感謝李泰祥的女兒-李若菱為延續大師的「傳統與展望」，結合劇場形式策辦這場特別的音樂會，創新演繹李泰祥傳世作品，將那些鮮為人知的音樂故事分享眾人，及透過「那年，我們一起聽的歌」活動，讓樂迷們一同回味李泰祥大師的經典作品。