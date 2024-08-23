小心！高價的不動產一旦被騙，損失從數百萬元到千萬元都不稀奇！為提高全民的防詐意識，永慶房屋與雙北市各地里長合作，進入鄰里社區舉辦「預防房產詐騙公益講座」，解說常見的房產詐騙手法與預防方法。目前已舉辦逾百場講座，協助超過數千人獲得正確的防詐觀念。

日前永慶房屋在台北市萬華菜園里舉辦防詐講座，單場次就有近百人參與，台北市地政局也派員到現場共同宣導。菜園里里長蔡蕙而分享，菜園里的里民互動很緊密，里區內也有許多新住民家庭，期待透過講座，讓里民們能了解最新的詐騙手法，「沒有人能保證自己絕對不會被騙，越認識詐騙手法越能降低風險與損失」。

內政部「地籍異動即時通」讓房產有異動就通知

其實在菜園里就有一位長輩被詐騙約600萬元。詐騙集團偽裝是社會局社工，以電話探訪取得長輩的家庭資料、相處情形等，再派出另外一組人員假扮為長輩熟識的親友行騙，讓長輩信以為真，不只身上的現金存款被騙光，還將房產抵押借貸，而子女通通不知情。

永慶房屋捷運西門直營店店長馮長昊表示，房地產因為價值高，一旦受騙就可能是數百萬的損失，還可能連房子都保不住！除了詐騙集團蠱惑長輩抵押借貸直接詐騙錢財以外，也要小心詐騙集團扮「假屋主」詐騙買房頭期款，或是偽裝「假買方」在買賣過程中，技巧性延遲支付購屋款項，再夥同不肖代書悄悄將房屋直接過戶後，向銀行、民間金融機構抵押借貸，甚至快速轉賣給第三人，讓受害人房子沒了也找不到人賠償。

馮長昊建議，若名下有房產就應申辦內政部「地籍異動即時通」服務，未來產權若有變動，例如買賣、拍賣、贈與、抵押權設定等，手機就會先收到簡訊通知。由於「地籍異動即時通」的通知對象不限房地的所有權人，因此屋主的親屬也能填寫為通知對象，提高對房地產的保護力。

有感於房產詐騙對民眾財產安全的威脅，永慶房屋響應內政部地政司「地籍異動即時通」服務，與雙北市地政局合作，只要是透過永慶房屋買賣不動產，可在簽約時填寫申請書，辦理房屋過戶送件時併案申辦「地籍異動即時通」，公私協力守護民眾財產安全。

永慶房屋合作萬華菜園里於21日舉辦防詐講座，台北市地政局也派員共同宣導。圖/永慶房屋提供