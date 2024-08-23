韓劇《完美的家族》由日本純愛天花板名作《在世界的中心呼喊愛情》導演行定勳首度跨國執導韓劇，改編自同名韓國網漫，講述一對上流夫妻與模範生女兒擁有看似完美的家庭，在女兒替閨蜜頂下殺人罪時變了調，女兒更發現父母不尋常舉動，一名自稱親戚的男子出現提醒「小心你爸媽」，更讓她好奇家中2樓那間被警告禁止進入的房間裡面有什麼。最新劇情中，她半夜想偷溜進秘密房間，卻發現門已上鎖，側耳貼門傾聽，卻聽到樓下有動靜，她趕緊衝回1樓，背後傳來爸爸叫喚聲，轉頭一看，父母竟並肩站在樓梯口，瞬間出現的場景讓網友全嚇爆。

《完美的家族》開播2週，劇情進展飛快，模範女兒（朴柱炫 飾）滿身血聲稱殺了男同學（金永大飾），媽媽（尹世雅飾）見狀卻意外冷靜，只問崩潰中的女兒，「人確定有死嗎？」、「不用擔心，媽媽來解決」，隔天男學生家中火警3人喪命，父母卻一點也不驚訝，閨蜜（崔藝斌飾）氣急敗壞來到她家，要求她頂罪，接著閨蜜卻遭不明人士重擊腦部、行蹤成謎。女兒開始挖掘這對養父母的秘密，並將心事都寫在日記本上，然而令人毛骨悚然的是，她的父母會趁她不在家時探查她電腦裡的上網紀錄，從小就會偷看女兒日記本，尤其欺負女兒的同學，都一一傳出死訊。

金永大（左）暗戀同班同學朴柱炫，2人為二度合作。（MyVideo提供）

《完美的家族》由金炳哲、尹世雅繼《SKY Castle 天空之城》後二度演夫妻，金炳哲同樣飾演法界優秀人才，尹世雅則為前職為精神醫學科醫生的家庭主婦，2人劇中領養女兒朴柱炫，曾以《人性課外課》獲得百想藝術大賞新人獎，與金永大也是繼《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》後二度合作。此外，飾演朴柱炫閨蜜的崔藝斌，不但暌違3年在《Penthouse上流戰爭》系列後再與金永大同框，這次她化身情勒閨蜜，不時情緒失控暴躁怒吼，並與前作一樣在劇中暗戀金永大。

《完美的家族》每週三、四於MyVideo、愛奇藝國際站、LINE TV同步跟播。