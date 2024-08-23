純潔的白色是一種浪漫，以希臘的藍白色建築為例，不僅展現希臘的民族主義，更藏有實用的功效。目前全世界氣溫逐漸升高，如何在炎熱的夏天為房屋降溫，關鍵就在於「顏色」。白色有助於折射陽光，並增加房屋的散熱功效，使屋內更加涼爽舒適。

根據統計，在熱島效應的影響下，城市的氣溫通常會比農村地區高出近10度，因瀝青、混凝土等材料容易吸收熱量，因此高層建築的溫度才會高居不下；再加上倫敦市目前飽受熱浪襲擊，促使倫敦大學開始研究降溫的方法。他們根據倫敦地區的3D氣候模型進行評估，從冷氣、太陽能綠屋頂、白色屋頂3者中，選擇降溫效果最好的方法。

他們計算出冷氣會使市中心升溫攝氏1度，反而更不利於降溫；太陽能綠屋頂則是將植被、鮮花移植到陽台上，雖然白天能使平均溫度下降0.5度，但穩定性不佳，而且晚上還會釋放早上獲得的熱量；最後他們發現，將屋頂顏色塗上白色油漆可以反射太陽光，降低室內1.1至2度。

雖然將屋頂塗成白色可以快速降溫，但缺點是容易髒。屋頂一旦不乾淨，其反射能力也會降低，因此可能還需要額外花一筆維持屋頂整潔的高昂費用。