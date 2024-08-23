詐騙花樣百出，永慶房屋為提高全民的防詐意識，與雙北市各地里長合作，進入鄰里社區舉辦「預防房產詐騙公益講座」，解說常見的房產詐騙手法與預防方法。目前已舉辦逾百場講座，協助超過數千人獲得正確的防詐觀念。

15日在新北市永和區亦有三里合辦的永慶房屋「預防房產詐騙公益講座」，由民族里里長張淑美、民治里里長陳以樂與智光里里長趙珮蓁將講座資訊快速傳播給里民。還有新北市警察局永和分局以及消防局永和分隊都到場，與永慶房屋合作，向里民宣導正確的防詐觀念與消防知識！

永慶公益講座邀請消防分隊宣導消防逃生知識，讓講座效益再擴大。圖/永慶房屋提供

張淑美表示，詐騙手法越來越多，不只長輩可能受騙，社會上也有非常多年輕人，因為被詐騙而背上高額負債。因此當她知道永慶房屋有這樣的資源，合作警察局來向里民宣導防詐，可以協助里民認識詐騙、學習面對詐騙自保方法，當然十分支持，也積極協助租用適合的場地。講座上還邀請消防分隊宣導消防逃生知識，讓講座效益再擴大，里民們的回饋也都很正面、收穫滿滿。

對於里民提問，「為何實價登錄後還有假行情詐騙？」永慶房屋永和秀朗直營店店長吳哲智分享，即使近年來的房屋買賣資訊都公開在網路上，但不是所有屋主與買方，都擅長使用網路查行情。他觀察，還是有許多長輩對房價的印象，停留在20-30年前買房時的價格，就可能被不肖仲介業者聯手投機客，利用挑選過的低價買賣、過時或不完整的行情資訊給誤導，導致房屋賣便宜給了投機客，投機客再簡易裝潢、墊高房價轉售。投機客利用「低買高賣」賺價差，不肖仲介則能賺兩次服務費，受害民眾則要承擔因為「假行情」而賣便宜、買貴的損失。

若想避免被「假行情，真低賣」手法詐騙，吳哲智建議，有購售屋需求務必要「貨比三家」，從中剔除是否有不老實的仲介，未提供完整行情；再比較哪家仲介業者提供的消費者保障最齊全，選擇有信譽、誠實的仲介業者，將最有保障！對於不動產詐騙，民眾如果還有不清楚的，未來永慶房屋也會持續舉辦「預防房產詐騙公益講座」，歡迎參與講座了解常見「5大房產詐騙手法」，也可以到永慶房屋在雙北市直營店免費諮詢，或撥打165反詐騙專線查證。