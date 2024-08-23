從小在基隆長大，有「基隆女兒」之稱台中市長盧秀燕，明日將與南投縣長許淑華一同至基隆力挺市長謝國樑，營造藍營女力大團結反罷樑。今年4月盧秀燕也回母校國立基隆女中領取傑出校友獎，盧當時就強調，她的「少女時代」都在基隆，以盧秀燕的「媽媽市長」親和力及基隆人背景，預期可為謝國樑帶來更多正面力量「反惡罷」。

明日上午11時盧秀燕及許淑華將一同在基隆中山區聖安宮合體為謝國樑造勢，展現女將的魅力。盧秀燕在今年4月20日也回基隆女中參加百中校慶，盧強調她的「少女時代」就在基隆女中，也是她人生最懷念的時光，因此一定要「回家」看看。

謝國樑罷免投票將在10月13日舉行，藍營目前傾全黨之力，除了近期幾乎每周都有藍營大咖站台與謝國樑合體外，全基隆市重要路口均掛起看板，訴求「不同意罷免」，並派出志工發扇子等文宣品，要鞏固基本盤並催票，據了解，立法院長韓國瑜也可能會在9月造勢場合登台。

國民黨指出，明天會安排盧秀燕與許淑華在聖安宮「合體」，請媽祖為謝國樑加持，展現藍軍女將團結聲勢，力抗罷免，基隆所有女性議員也都會到場，一字排開，展現女性從地方首長到民代「女力大團結」的氣勢。而在結束後，盧秀燕也特別指定要吃中山區的當地小吃廣東汕頭牛肉炒麵，會與許淑華一同享用。

聖安宮是位於基隆市中山區、仙洞巖旁的媽祖廟，供奉的媽祖是大甲鎮瀾宮媽祖「二媽」的分靈，聖安宮因此也被當地稱為是「基隆大甲媽」，與台中相當有淵源。