軟銀正在協商收購夏普堺市廠的部分廠房，為要打造一座人工智慧（AI）數據中心，但兩家公司目前的協商尚未達成共識。

儘管軟銀有意談判買下夏普堺工廠的一部分，並在此過程中提出投資建議。然而，雙方的談判也可能觸礁，是否可達成協議仍不明朗。報導引述軟銀總裁Junichi Miyakawa說法透露，「我們也許會放棄（收購的協商）」。

該廠房已於8月稍早停止生產。據了解，兩公司似乎對於投資金額和收購價格出現歧見。