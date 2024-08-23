軟銀正在協商收購夏普堺市廠的部分廠房，為要打造一座人工智慧（AI）數據中心，但兩家公司目前的協商尚未達成共識。
儘管軟銀有意談判買下夏普堺工廠的一部分，並在此過程中提出投資建議。然而，雙方的談判也可能觸礁，是否可達成協議仍不明朗。報導引述軟銀總裁Junichi Miyakawa說法透露，「我們也許會放棄（收購的協商）」。
該廠房已於8月稍早停止生產。據了解，兩公司似乎對於投資金額和收購價格出現歧見。
路透引述共同社（Kyodo News）報導指出，據聞日本電信巨擘軟銀（SoftBank）擬向夏普（Sharp）出資1,000億日圓（約6.84億美元）以買下夏普位在堺市（Sakai）液晶面板廠的一部分。
軟銀正在協商收購夏普堺市廠的部分廠房，為要打造一座人工智慧（AI）數據中心，但兩家公司目前的協商尚未達成共識。
儘管軟銀有意談判買下夏普堺工廠的一部分，並在此過程中提出投資建議。然而，雙方的談判也可能觸礁，是否可達成協議仍不明朗。報導引述軟銀總裁Junichi Miyakawa說法透露，「我們也許會放棄（收購的協商）」。
該廠房已於8月稍早停止生產。據了解，兩公司似乎對於投資金額和收購價格出現歧見。
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