「零死角女神」岱縈今（23）日擔任紅心字會公益大使，預防長者受騙，守護長者安全。她分享有次爸爸突然說要和朋友一起去國外投資，還說不用拿錢出來但每個月都會賺很多錢，「我聽到的當下就覺得很怪，好在爸爸有跟我們說，我當下就把爸爸的護照、台胞證沒收藏起來，不然爸爸去了，搞不好不止錢不見了，還會有人身安全。」

岱縈與台北市信義老人服務中心、廣慈老人日間照顧中心的長者一起體驗「防詐桌遊」讓長者在玩桌遊的過程中，瞭解掌握最新的防詐知識。她自己也遇過詐騙，曾經有包裹寄到家裡，說要付款，當差點就要付錢，「因為我們可能會一次下很多單，但好在我大多都是線上付款，當下也有冷靜回想，才沒有上當。」

林岱縈有「零死角女神」美譽。（紅心字會提供）

現在單身的岱縈，曾透露理想型是金秀賢，現在又新增邊佑錫，遭工作人員虧：「看來她註定要單身了。」她笑說緣份很重要，直言會欣賞喜歡小動物、孝順、對長輩好的男生。近期她在準備年底的演唱會，也剛結束戲劇演出，坦言蠻想朝戲劇圈發展，「期待有很多角色可以嘗試，最喜歡男演員吳慷仁，希望以他為目標。」