民眾黨主席柯文哲假帳風波纏身，他今（23）日於黨內節目「主席KP唉」指出，這次風波就像是「出麻疹」，之後就有抵抗力，他也說，民眾黨至少誠實申報，如果真的要比帳務，他們絕對比藍綠乾淨多了。

近期的帳務風波讓民眾黨支持度跟7月相比下跌2.2％，來到13.8％，好感度方面，被媒體解讀失去300萬人好感、增加220萬人反感。對此，柯文哲坦承一定有錯，包含核心業務全部外包，主管財務的人完全沒有double check等。他說，外界不是懷疑柯文哲的誠信，而是懷疑柯文哲的治國能力，不過至今沒有假發票、假帳，亂登倒是真的，這次就像「出麻疹」，之後就有抵抗力了。

「其實我非常清楚，如果真的要比帳務，我們絕對比藍綠乾淨多了」柯文哲表示，國民黨說費用2億，但他認為加個零頭都不只；而民進黨說5億，他看來也是不只，若真的要檢驗，敢保證藍綠兩黨的帳一定比民眾黨更經不起檢驗。

柯文哲說，民眾黨至少誠實申報，也沒有大筆募款，都是小額募款，但被打的程度絕對比藍綠慘。但這也沒什麼，就用更高的標準看自己，讓自己進步，這也是為什麼民眾黨這5年來一直成長，「我們被打下去就修正，再爬上來，每打一次，就越來越強」。

不過，柯文哲也說，名嘴每天在指控民眾黨但卻沒證據，「對方每天潑糞，我們要想辦法把自己洗乾淨」，這一路挨打下來，也是很遺憾。

柯文哲表示，台灣民主改革30年以上，好不容易推翻了國民黨的黨國體制，但他要問，今天司法跟媒體是不是政治工具？司法有台灣人民的信任嗎？最近看到公衛文被檢方再提上訴，理由是「犯後態度不佳」，這讓他很火大，難怪司法不被人民信任。