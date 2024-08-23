國風國中校長劉文彥（右）說開學時有10位以上導護老師志工引導學生徒步安全，也呼籲家長接送注意交通動線。（王志偉攝）

花蓮市公所爭取中央補助改善行人步行及學童通學步道，有5所學校正在施作中，開學在即，學生上學途中安全與家長接送交通狀況是一大挑戰，縣議員楊華美今前往市區學生最多的明義國小、國風國中關切，楊華美說，開學路口處回堵恐難避免，為確保學生安全，施工這段時間，將協請縣警派員警疏導交通。

花蓮市多所學校人行道，有部分是早期白色大理石碎片拼貼，超過30年，還有道路不平穩、路面窄小，對學生通勤有潛在危險，市公所爭取中央計畫型補助工程獲經費改善，包括明廉國小、明義國小及美崙國中人行道改善工程；陸續開工施作的有國風國中、自強國中、花蓮高商，以及花崗山學區人行安全提升計畫，今年9月至11月將陸續完工驗收。

楊華美表示，這幾所施工的學校中，以明義國小、國風國中兩校學生最多，都達1200多人，加上位於市中心的人口稠密區，施工期間上放學的動線規劃，也需要校方評估與導引，因為開學在即，家長有些焦慮，因此這幾天陸續前往學校會勘。

明義國小校長許傳德表示，學校有適度安排不同門分流，明義街以西靠林森路側仍在施工，如學生要步行，將引導至林森路門、仁愛路門或大同街口，家長接送請家長於明義街以東完工部分為主。

國風國中校長劉文彥表示，開學後，校方安排10幾位同仁疏導上下學交通，也鼓勵家長能從延伸出去的國風街21巷及和平路口，讓學生行走標線型人行道，銜接實體人行道後，安全進入學校。今天剛好是新生訓練日，500名新生陸續放學，校門口有許多家長等待接送，校方也請將長遵循導護老師引導，守護孩子安全。

楊華美感謝學校已有做好應對的措施和規劃，她也會來和花蓮縣警察局協調，是否能在近期協助學校進行上放學交通引導，在驗收完工前，共同面對這段交通黑暗期。