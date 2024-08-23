谷關工務段指出，該路段分隔島種植小葉欖仁，浮根卻破壞中央分隔島導緣石、道路鋪面。（谷關工務段提供／張妍溱台中傳真）

台中市東勢區東關路6段到7段間，長4公里分隔島，種植約500多棵小葉欖仁樹，因生長快速，10幾公尺高的大樹將分隔島路燈遮蔽，造成當地夜間行車視線昏暗，另樹根隆起致道路顛簸，惹民眾怨，公路局中區養護工程分局，將於9月2日至20日進行植栽改善作業，實施交通管制，呼籲用路人小心駕駛。

中區養護工程分局谷關工務段長張裕閔說，該路段分隔島種植小葉欖仁，該樹種高大、根系發達，這次移植50幾棵，因樹根隆起於中央分隔島導緣石、道路鋪面等，嚴重影響道路行駛間交通安全，另矮降的20棵，大約高度在12到15公尺左右，因緊鄰路燈2側、遮蔽照明等問題，影響夜間行車視線。

谷關工務段指出，該路段分隔島種植小葉欖仁，浮根卻破壞中央分隔島導緣石、道路鋪面，另緊鄰路燈2側遮蔽照明等問題，常接獲民眾陳情，未來進行移動式施工，將緊鄰路燈2側小葉欖仁移除及矮降，另分隔島錐形榕影響行車視域，將整型修剪。

谷關工務段表示，經綜合評估且盤點部分樹木生長態勢不佳，已不具景觀價值，為顧及民情及災害預警作為，辦理植栽改善作業，將分隔島緣石及植栽改善後，開挖後的路面及緣石後續將重新施作，以維護良好道路品質。

中區養護工程分局指出，為提升台8線中央分隔島路口視距、路燈照明、結構整平回復改善、道路景觀及行車安全，將於9月2日上午9時至9月20日下午16時止，進行台8線0.5k至5.5k（正一街至上城街東向路口），移動性封閉雙向內側車道實施交通管制。

中區養護工程分局呼籲，施工期間請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，例假日及遇雨天不施工；相關施工動態訊息請收聽路況廣播，或查詢中區養護工程分局網頁訊息公告及智慧化省道即時資訊服務網。