新竹市華德福是全台第1所全新建設且公辦公營「平民版」華德福實驗學校，3年多來歷經多次變更設計等困難，終於在今年完工啟用，23日舉辦校舍工程完工啟用典禮。（王惠慧攝）

新竹市華德福是全台第1所全新建設且公辦公營「平民版」華德福實驗學校，總經費投入逾6.8億元，除幼兒園部份由中央補助4809萬元外，其餘經費皆由市府自籌，2020年3月開工後原預計2021年中陸續完工，但3年多來歷經多次變更設計等困難，終於在23日正式啟用。

代理市長邱臣遠指出，新竹市華德福實驗學校校舍總經費超過6億8719萬元，除幼兒園部分由中央補助4809萬元外，其餘經費皆由市府自籌。

新建校舍工程包含了幼兒園及中小學，是規模龐大的建設計畫，學校佔地超過2萬6000平方公尺，包含多功能活動學習中心、普通教室及辦公室和專科教室3大部分，以及豐富多元的戶外環境，呈現出校園空間呼應著重視生命發展、與自然和諧共存的華德福精神。

市府工務處指出，新建工程涵蓋幼兒園、國小、國中多個年齡段、豐富多元、自然人文的教學活動場地及空間，校園整體規劃順應地形建造、與自然融合，流線型的建築風貌，橢圓形的街屋設計，把教室打造成像家的「微型城市」，讓不同年級的孩子有各自空間，又能穿梭互動。

市府教育處長林立生表示，市府推進工程過程中，雖面臨原規畫設計及監造因故終止契約，但市府跨局處相互協調合作，陸續開協調會議及工作小組會議，針對法規規定及實務見解釐清確認，順利辦理原契約終止結算及重啟勞務案，終於克服難關完成啟用。

23日舉辦校舍工程完工啟用典禮，多位市議員與師生、家長及貴賓皆出席，眾人一起完成五月柱舞蹈及放花完成曼陀羅圖像。林立生也說，新校舍落成後，師生將有更寬敞的空間，孩子也可在其中快樂自由地學習，實踐華德福教育精神。