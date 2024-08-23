民眾都知道多吃蔬菜有益健康，然而，日常中也有不少總被誤認成蔬菜的食材，令人陷入食物誤區而不自知。對此，嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜列出4款常見的「偽蔬菜」食物，包括青木瓜絲、青豆仁、小番茄及玉米。其中她提到，青木瓜絲其實是水果，不是蔬菜。

醫師安欣瑜在個人粉專以「4種常被誤認為蔬菜的食物」為題發布影片。第1個是青木瓜絲，她表示，於越南料理中很常見，吃起來酸酸甜甜的，超適合在夏天享用，不過，它是水果，不是蔬菜。

第2個是三色豆裡的青豆仁，安欣瑜說，由於包裝外往往會標示「三色混合蔬菜」的字樣，讓人很容易誤會是蔬菜，但實際上它屬於澱粉類。

第3個是番茄，安欣瑜說明，番茄有分大番茄、小番茄2種，而大番茄是蔬菜，小番茄則是水果，小番茄碳水化合物含量將近大番茄2倍之多。

第4個是玉米粒，安欣瑜提到，為便當裡常見的配菜，很多人都誤會它是蔬菜，但其實是澱粉類。

關於青木瓜絲，營養師李立慈先前於粉專發文分享，青木瓜就是還沒有成熟的木瓜，木瓜是水果，所以青木瓜也是水果。在營養方面，木瓜有顯著較多的維生素A、C，以及礦物質鉀、鐵、鋅等；青木瓜的優勢則是纖維和木瓜酵素較多，對於抗氧化、消炎、消化吸收等幫助更大些。她並提醒，雖然青木瓜熱量相對較低，但也別把它誤當成蔬菜猛吃一大堆，否則不利於減重。