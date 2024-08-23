你的肌肉量足夠嗎？肌肉量不足容易導致肌少症，常見症狀有4肢力量減弱、不耐久走、容易跌倒、行走速度變緩慢、容易腰痠背痛、握力、耐重力減弱等；肌肉量降低也會表現在體重上，若在非刻意瘦身的情況下，6個月內體重減輕5%，要注意可能是肌肉流失的警訊。另外，肌肉的質量下降更可能導致失能的風險，因此想要行動靈活，肌肉量是不可忽略的關鍵因素之一。

任何年齡都有發生肌少症的可能，不過年過40以後，肌肉量就會開始流失，並且隨著年齡的增長，流失速度會逐漸加快。根據國民健康署統計，台灣65歲以上出現肌少症的男性為23.6%、女性為 18.6%，由此可見台灣的盛行率不在少數。

然而，目前肌少症並沒有專門的治療藥物，還是得依靠營養的補充，以及規律的運動習慣改善問題，建議日常多補充優質蛋白質、富含維生素D的食物，如鮭魚、木耳、香菇等；每天曬10-15分鐘的太陽，也有助於維生素D的產生。另外，若情況允許，進行重訓及有氧運動的訓練，可以幫助增加肌肉量，或多鼓勵長輩每天保持走動，維持基本的運動量避免久坐。

若本身或身邊長輩的情況已符合上述描述，甚至影響生活，建議至醫療院所接受專業的檢測，透過專業儀器更進一步判斷身體狀況，及早開始維持肌肉量，避免肌少症的發生。