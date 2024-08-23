高雄市積極推動改善通學步道工程，不過森林城市協會理事長莊傑任指出，高雄市苓雅區的福康國小通學道工程讓大量樹木消失，消失的樹種包含茄苳樹、玉蘭花、榕樹、龍眼樹、黑板樹等樹種，校方表示是因為颱風會倒樹，因此教育局才整排砍掉，且不補種，令他難以接受。對此，高市教育局回應，經專家評估，根系竄入導致鋪面不平，威脅到師生的行走安全，學校因此向國土署爭取經費，著手改善通學步道的問題。

森林城市協會理事長莊傑任指出，高雄市苓雅區的福康國小通學道工程讓大量樹木消失。（森林城市協會提供／楊舒婷高雄傳真）

莊傑任指出，本案消失的樹種包含茄苳樹、玉蘭花、榕樹、龍眼樹、黑板樹等樹種，茄冬、龍眼、榕樹、玉蘭花都是外圍行道樹，沒有擋到人的通行動線，為何要砍，他至今還是不太明白。

經莊傑任詢問校方，校方表示是因為颱風會成倒樹，才因此全部砍掉，但莊傑任表示，倒樹要構成移除的要件，需要樹木風險評估有具體危險，倒了一棵不代表其他也有危險，目前看來，整排樹砍除，並未看到科學化的評估過程有危險的樹，常理來說也不會是整排、全部砍除。

莊傑任表示，以福康國小為例，未改建前的人行道淨寬1.5公尺以上，無樹穴路段人行道總寬度約2.5公尺以上，以國小的通學道，寬度其實已經足夠，也比政府規定的法規下限0.9公尺大了不少，但這裡因為工程又要再拓寬，才導致需要拆圍牆毀樹，如果維持原有的人行道寬度，樹可以不砍。且黑板樹是保育類黃鸝鳥的重要繁殖棲地，不應小看其在都會區的生態性。

莊傑任建議，在炎熱的高雄，不管校園內外，都需要樹木降溫、淨化空氣品質，校方可以補種中喬木以上的大樹，例如茄冬樹、台灣欒樹、杜英、過山香，從5至10公分米徑的小樹慢慢種起，留給他2米帶狀以上的生長空間。

莊傑任也說，架高人行道、街角擴大、道路瘦身都是可以增加人行空間、避免人樹衝突的方法。高市府在衛武營，就是透過圍牆退縮、行道樹樹穴擴大，把既有整排破壞人行道的樹木保留下來，成為國內優質案例，足以成為借鏡。

對此，高雄市教育局表示，為改善福康國小通學步道的安全性，學校進行了一項樹木移除工程。由於校園內的黑板樹長年生長快速，根系竄入導致鋪面不平，威脅到師生的行走安全，學校因此向國土署爭取經費，著手改善通學步道的問題。

學校多次邀請專家學者進行現場會勘，最近一次會勘於今年7月29日進行，由樹木專家王志強和林雅文到場評估，認為福德三路及漢陽街的部分樹木因存在倒塌風險，建議移除，並補植適合的原生樹木。根據8月的審查會議結果，福德三路與漢陽街口的15棵樹木已被移除。目前，學校已暫停相關作業，並加強安全措施，確保通行安全。

此外，颱風凱米於7月24日侵襲本市，導致福康國小校園周邊11棵樹木倒塌，造成鄰近民宅二、三樓窗戶玻璃破損，並壓毀了路邊的3輛汽車及1台機車。目前，相關賠償問題仍在協商中。

臉書上提及的「茄冬樹」也為本次審查的樹木之一，該樹於7月25日凱米颱風襲擊時全倒，並於8月3日由教育局災後復原搶救工班移除，以維護學校周邊道路的暢通。

教育局重申，學校進行樹木修剪、移植及移除作業應依照相關規定辦理，並定期檢視樹木的生長狀況及結構健康，致力於維護友善、安全的校園環境。