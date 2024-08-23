2024年巴黎帕運將在29日開幕，總統賴清德親自為23日晚間就要出發前往花都的中華健兒們授旗、加油打氣，並頒發20萬元加菜金及幸運小物，他提到這次金牌選手獎金從400萬元提高到600萬元，教練獎金也都提高，「希望各位選手、教練通力合作，把獎牌帶回來，獎牌帶回來越多久領得越多。」

這次帕運中華代表團共有13位選手、7個運動種類取得參賽資格，包括桌球4席、羽球4席、射箭1席、跆拳道1席、田徑1席、健力1席及柔道1席，最年輕的是杭州亞帕運TT11級男子單打金牌的17歲桌球新秀陳柏諺，最資深的則是曾奪下2008年北京及2012年倫敦帕運男子個人反曲弓銅牌的65歲老將曾隆煇。

賴清德表示，這次帕運有5大重點，第一、體育署在112年12月推動「帕拉林匹克運動會備戰計畫」。第二、帕運國手們首次進駐國訓中心，就是希望選手有最好的備戰環境。第三、後勤支援服務更提升，帕運比照奧運辦理，送餐服務外還有膳食中心、物理治療所、運動中心。第四、後勤團隊專業更多元，醫療團隊中有復健科醫師、泌尿科醫師還有物理治療師、心理諮商師、營養師、廚師。

最後，賴清德提到，績優身心障礙運動選手及其有功教練獎勵辦法也在今天修正通過後公告，帕運金牌選手獎金將從400萬元提高到600萬元，也可以選擇按月領取3.1萬元。銀牌則是從144萬提高到210萬、銅牌84萬提高到140萬，教練部分，奪金的話獎金從原本的25萬提高到80萬，也新增第4名教練獎金。

賴清德感謝體育署、國運中心、運動中心、中華帕拉林匹克總會的努力，讓選手在訓練、治療、飲食服務等都有完整的支援，「未來我們要把台灣打照成運動強國，先前已經宣布政府要成立體育暨運動發展部，上個禮拜行政院已經成立籌備小組，我們會努力推廣全民運動、促進運動產業多元發展、落實運動平權，同時有專案計畫，協助在國際舞台上圓夢，要打照台灣體育發展的新里程碑。」