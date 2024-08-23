「韓流天團」SUPER JUNIOR上周末在小巨蛋一連舉辦3天演唱會，温昇豪、江宏傑、韓國YouTuber Judy在終場現身於台下欣賞演出。隊長利特席間驚喜宣布他將於9月22、23、24日來台，與三人一同錄製客家電視台的實境節目，開設餐廳介紹客家美食。江宏傑今（23日）出席活動，大讚利特的客語發音，同時也被經紀人爆料他在看完演唱會後，竟提出要學習舞蹈的想法，江宏傑同時也在旁比出〈SORRY SORRY〉的舞蹈動作。

他說，他熟悉SUPER JUNIOR的幾首歌，與利特實際接觸後又被對方的帥氣長相給震懾到，「他好帥喔！而且知道他的年紀後會覺得『哇怎麼保養的這麽好』。」演唱會當天，利特在台上展示自己所學的客家語「細妹按靚（小姐你好漂亮）」，江宏傑笑言，利特發音標準也很有勇氣，「滿可愛的，他在演唱會上大喊細妹按靚，但通常我不太敢亂對人家說，但他很大方的說，我覺得滿好的。」

江宏傑今出席活動。（池宗玲攝）

他與利特已經見面2次，雙方都對於開設餐廳一事相當謹慎，每次見面都很認真討論，希望讓節目更好。有特別學習韓文？他坦言，雖然有翻譯人員幫忙，但他還是希望可以跟對方更直接的溝通，「語言溝通也是我滿擔心的地方，怕會有溝通不良的問題，我希望我可以直接多了解他一點。」

他與温昇豪在觀賞演唱會時，被同場的粉絲爆料，2人在練習應援時手忙腳亂、神情慌張，他今大笑表示：「我雖然有看過演唱會，但他們應援滿多，有3、4樣要翻牌，演唱會開始前有教學，但正式的時候還是要左顧右盼看一下，觀察要做什麼。」

江宏傑說，節目細節還在討論階段，他還不清楚每個人在餐廳裡的定位，「主要是以客家菜為主，我媽媽就是客家人，所以我對客家菜口味的細膩度跟差異，我都是吃的出來。」