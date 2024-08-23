新新併、中信金愈併新光金等議題，炒熱金融整併話題，財政部長莊翠雲明確表態，目前沒有公公併的規劃，公股金融事業要整併的話必須 要考量企業文化、經營策略、優勢情況、市場定位、員工安置與據點裁撤等都要評估要審慎評估。

若公股事業基於經營策略進行併購行為的話，必須在不影響國家利益、提升利益、與合意併購為前題之下，政府會予以尊重。

公股事業整併程序要透過市場機制、公平公開公正的方式，並且符合金融監理法規審慎辦理，兼顧股東、員工和客戶權益、國家整體利益的考量，公股金融事業要整併的話相關的考量審慎的評估，怎樣的原則來做原則上要符合條件。

公股金融事業目前經營穩健，並且兼顧政策任務的執行，以國營3家金融機構來說，台灣金控是國家級的金融機構，負有穩定國內金融市場的任務；土地銀行是不動產的專業銀行，負有相關政策任務；輸銀是執行政府對外貿易政策的專業性銀行，這3家國營金融機構沒有整併計畫。

另外，4家公股民營金控，包含兆豐金、第一金、合庫金與華南金，銀行是主要獲利來源，經營也相當穩健，兼顧政府政策任務執行，至於銀行以外的子公司要整併的話，就要考量市場規模綜效、兼顧工會的認同，尊重公會的意見，銀行以外子公司要整併的話，必須要完整的評估並且循序漸進地辦理。