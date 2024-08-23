新竹市國際風箏節今年將在8月31日、9月1日於新竹漁港登場，代理市長邱臣遠23日宣布活動正式開跑，市府也預告，今年風箏節為呼應龍年，以「Dragon Day」為主題，將展出逾50隻龍造型的風箏，此外，逾10層樓高的三頭龍風箏和法國隊6米高擬真巨龍地景風箏，都是首次在亞洲地區亮相。

今市府舉辦風箏節宣傳記者會，由亞洲國際風箏聯合會偕同台灣隊專業風箏好手，率先施放20米飛天龍、暴龍領軍的各式巨龍風箏和Q萌的三角龍風箏為活動暖身，還有竹市特派員皮卡也化身風箏。

代理市長邱臣遠指出，去年竹市國際風箏節獲米蘭設計大獎-銀獎及美國繆思大獎－金獎2項國際大獎殊榮，今年請來德國、法國、哥倫比亞、印尼、泰國等5支國際團隊和台灣風箏好手，共有15支頂尖風箏團隊，以主題「Dragon Day」為靈感，展演獨特而精湛的龍造型風箏。

以創作設計聞名全球的德國風箏藝術家Rolf，將帶來巨作三頭龍風箏及翼手龍等多款恐龍風箏；法國隊則是將擬真巨龍地景風箏空運來竹市展出；印尼的龍風箏別具特色，造型立體而色彩鮮豔，將在竹市與台灣龍互別苗頭；泰國隊則將帶來另類俏皮可愛版龍風箏。

市府指出，台灣隊也不遑多讓，除了展演紐西蘭、荷蘭、德國授權的各式恐龍風箏外，也準備了多款創新、Q萌的東方龍、西方龍風箏，也會帶來海洋動物等大型軟體風箏和特色Q萌的趣味造型風箏，以及特技風箏排字秀。

產發處表示，今年的地景風動裝置藝術，也有別出心裁的規劃，法國隊除帶來的6米高擬真巨龍風箏，還有寬15米長的三頭龍地景風箏，矗立在會場，勢必震撼全場；周邊還有隨風飄揚的「叢林旗海」圍繞，彷佛置身恐龍世紀。

此次風箏節舞台區規劃一系列精采的表演節目，此外，夜光風箏十分受到民眾歡迎，屆時晚間巨龍地景風箏將點上燈光，形成另一種視覺饗宴，今年8月31日和9月1日加碼連續演出兩晚，喜歡夜光風箏的朋友，千萬別錯過。