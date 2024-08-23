新新併昨（22日）拍板！新光金1股換台新金0.6022股，換算後新光金股價折價幅度9%、約為11.32元。專家分析，台新金的出價稍嫌偏低，不符合新光金每股16.53元的淨值。新光金今（23日）股價一度重挫超過6%，終場收平盤價12.54元，反映市場並不看好台新金與新光金的合併前景。

新光金今（23日）今早以11.8元開出後最低來到11.65元，一度暴跌逾6%，但多方買盤奮力敲進，最後爆出126萬張新天量，收平盤12.45元；台新金則上漲3.1%至19.4元，中信金傳出今天公開收購價，並送主管機關審查，股價續下挫1%至33.1元。

摩爾投顧分析師郭哲榮在臉書發文表示，台新金、新光金合併，換股比例為，台新金每股0.6022換新光金1股，代表台新金只願意用約11.7元收購市價12.2元的新光金。

他認為，此一出價被市場視為過低，不符合新光金每股16.53元的淨值，許多小股東和市場人士都難以接受。反應在股價上，新光金跳空開出後，一路拉回至平盤，顯示市場普遍不看好台新、新光能成功合併。

郭哲榮指出，若台新金無法提高報價，中信金將有機可乘。中信金接下來的出價至關重要，只要高於14元，甚至接近新光金淨值16.53元，就能贏得許多股民的支持，新光金股價仍有機會持續上漲。

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