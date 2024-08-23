屏東立委鍾佳濱服務處所舉辦的浸水營古道健走活動，昨晚傳來憾事，41歲領隊洪偉彥為了保護學員，竟「肉身護人」將自己身陷蜂群，全身遭螫30多處後陷入昏迷，送醫搶救後仍不幸宣告死亡。洪偉彥過去曾任蘇貞昌團隊機要，也是資深國會助理；對此，蘇貞昌今（23）日下午也透過臉書發文悼念。

該登山隊昨天遭到蜂群攻擊時， 16歲高中生、19歲女生遭多處螫傷，所幸及時自行脫困後並無大礙。不料身為領隊之一的洪偉彥為了搶救學員，不惜「肉身護人」將自己身陷蜂群，遭螫30多處後陷入昏迷；由於蜂群來勢兇猛，其他團員無法靠近幫助。

消防局耗費近3小時將人搬運至接駁點，並為洪偉彥導注射藥劑讓；送醫路上，洪突然陷入昏迷，緊急送往醫院治療仍宣告傷重不治。領隊邱小姐說明事發經過，洪偉彥作為領隊之一，因步伐較快，到了轉彎處率先發現虎頭蜂群，隨即現場進行戒護，並呼叫其他團員趕快往上跑，不料卻因此讓自己陷入險境。

蘇貞昌表示，洪偉彥曾是他參選台北縣長時服務處的助理，當年洪男剛出社會、還非常年輕，經常開著車載著團隊同仁到處跑行程，大家都叫他「黑輪」，他臉上常常帶著笑容，爽朗的個性也得到許多同事的喜愛。

蘇貞昌也說，「今天聽聞他捨己救人，不幸逝世，實在讓人難過，也令人敬佩，希望他能安息，並請家屬節哀。」