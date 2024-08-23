喧騰一時的台智光弊案，台北市議員陳重文成立立錡雲端科技公司，再利用議員職權，迫使台北市社會局、台智光公司在公托中心監視器系統雲端建置案向立錡採購設備，圖利自己321萬多元。台北地檢署依圖利、偽造文書等罪起訴陳重文、白惠萍夫妻、業者康立錡、陳洛麟4人。台北地院今（23）日首度開庭審理，提訊陳重文出庭，他否認涉犯圖利罪，坦承部分偽造文書、使公務員登載不實、資本不實等。

陳重文表示，北市議會有分上下會期，上會期大概為每年三月到七月，下會期為九到十二月，如果案子太多會到一月。北市府有三十二個局處，在北市議會分成六個委員會，分成六個部門，每個部門由四到十一個局處不等組成，每個議員在每個會期開議時，須以抽籤方式進入所屬委員會。

陳重文強調，質詢的方式大概有用索資的方式，或針對索資的方式，是平常就在做的事情，並不是為了某個案件，除非發生時事才會針對這個案件索資。

公訴檢察官林俊廷指出，陳重文假公濟私，圖利自己的行為，才會被認為是圖利罪。議員要求社會局裝監視器絕對沒有錯，但是國家給議員質詢行政官員的權力目的，不可以是讓議員自己經營的公司獲利。

林俊廷表示，請陳重文不要再用為了公眾的理由包裝自己施壓行政官員的情形，因為陳自己就是整個交易鏈中的利害關係人，陳每一項質詢、索資的行為都與自己的獲利相關。檢察官認為國家給議員的權力不是這樣用的。

林俊廷說，其他議員沒有成立自己的公司圖自己的利益，不要把其他議員扯進來，說這些都是議員在做的事情，如果其他議員有做這樣的事情，歡迎陳重文檢舉，檢方一定依一樣標準偵辦。

陳的委任律師呂俊杰請法官考量陳坦承部分資本不實的犯行，給予從輕量刑並判決6個月以下得易科罰之刑，同時審酌其被羈押禁見至今5個月，導致舉證不利也無法檢視相關帳務資料，給予代替羈押禁見的強制處分。

同樣到庭的被告康立錡則坦承資本不實、圖利等全部犯行；康的律師沈雲生請法官考量康全部認罪，且康是被陳重文所騙，才會犯法，況康沒有犯罪所得，當初也爲避免與社會局的案件無法履行，也曾以個人名義貸款以代墊款項，故請求依證人保護法、貪污治罪條例、刑法第59等規定，給予緩刑機會，以利自新。

起訴指出，北市府與台智光2011年簽訂「台北市光纖網路委外建設暨營運案」BOT案合約，約定由台智光負責建置北市光纖網路，享有25年經營權。陳重文與康立錡去年5月成立立錡公司，康任負責人，陳幕後操控，計畫從台智光承攬案件獲利，自去年4至6月利用議員職權索資、質詢或施壓，干涉北市社會局公托中心監視器系統雲端建置案政策，社會局遂委請台智光辦理監視器系統雲端建置案。

陳、康迫使台智光、社會局向立錡採購設備，去年10月台智光與立錡簽約，向立錡採購1081萬7520元，陳從中獲利321萬8480元。陳重文另成立立錡、國亨公司涉嫌資本不實，且不實增資立展公司。去年5月、12月陳兩度指示妻子侵占國亨款項90萬4150元、441萬元。