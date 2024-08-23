財政部說明，保護智慧財產權為政府重要施政目標，為增進查緝成效，海關持續精進關員查緝技巧，相較去年同期，今年上半年緝獲案件量成長44％，緝獲侵權貨品數量增加5倍；至於緝獲商品類別多為消費品（鞋類、服飾、手錶、皮包、香菸）、3C產品及藥品。

財政部說明，近年跨境網購盛行，海關緝獲之仿冒品多為快遞貨物少量進口，統計上半年，於海、空運快遞貨物專區緝獲侵權案件共205案，占整體案件量的89％，籲請民眾快遞網購雖方便，仍須提防注意，以免買到仿冒品，損及自身權益。