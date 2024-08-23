睽違12年，首席指揮張宇安將率領臺北市立國樂團進行歐洲巡演，展現多年來臺北市立國樂團發展的東方音樂新聲響。這也是疫情之後臺北市立國樂團首次出國巡演。音樂會將特邀國際知名旅德笙演奏家吳巍擔任獨奏，與樂團帶來東、西方作曲家對於笙樂的多變樂思。臺北市立國樂團也將演出多首與臺灣主題相關的國樂交響曲，要讓歐洲樂迷感受臺灣的文化底蘊。

用樂音與歐洲樂迷交流 行銷臺灣

張宇安表示，進入AI時代，科技能以更便利的形式連結人們，相形之下樂團的實體巡演更加珍貴，臺北市立國樂團希望透過巡演，與更多歐洲樂迷做直接交流，透過音樂互相了解，互相欣賞，用音樂理解臺灣，感受臺灣美好的風土人情。此外，透過國際巡演，也能讓樂團因應不同演出場地做出更多的彈性與反應，讓團員更有凝聚力。

演出曲目包括吳巍為本次歐洲巡演特別設計改編日本雅樂的《盤涉調－笙音環繞》，將笙的聲響結合音樂廳建築，建立聲場環繞的互動裝置，效果十足；關聖佑《祭神》以充滿特色的擊樂節奏，展現祭祀儀典的狂野與神秘氛圍；知名德國作曲家恩爵‧史奈德為笙與國樂團所寫的《魔鬼與靈魂的秘密》，在去年於北市國首演時迴響不斷，此曲以笙樂獨奏象徵人，樂團如神秘靈界，兩者交織探索華人農曆7月的祭祀習俗與無形界的神祕；林岑陵《炸寒單》以及關迺忠《臺灣風情》尾韻既深情優雅又熱鬧華麗，將為音樂會帶來最高潮。

吳巍為本次歐洲巡演特別設計改編日本雅樂的《盤涉調－笙音環繞》。(圖/臺北市立國樂團提供)

以笙為羅盤 為東西交流定錨

張宇安表示，笙與西方的管風琴發聲原理相同，宛如東方管風琴，西方觀眾會更容易相互對照，理解各自背後千年文化的發展脈絡，並透過作曲家的巧思，展現創新與傳統合奏的表演形態。

臺北市立國樂團歐洲巡迴將於9月14日啟程，9月16日於捷克布拉格市民會館史麥塔納廳，9月17日在拉貝河畔烏斯季―北波希米亞歌劇和芭蕾舞劇院，9月19日前往德國德勒斯登文化宮音樂廳，9月20日在德國雷根斯堡聖安東天主教堂演出。為讓臺灣樂迷先聽為快，臺北市立國樂團將於9月8日（日）14：30在臺北市中山堂中正廳演出「臺北之聲」歐洲巡演行前音樂會，購票請上OPENTIX售票系統。

臺北市立國樂團將於9月8日（日）14：30在臺北市中山堂中正廳演出「臺北之聲」歐洲巡演行前音樂會。(圖/臺北市立國樂團提供)

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