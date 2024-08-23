開學倒數一周，今年各縣市教師甄選大開缺額，但仍有許多學校，還未找到代理教師，據台北市教育局統計，市內校園代理教師仍缺71名，其中國中23名、國小48名。教育局表示，將積極追蹤各校招聘情形，並督導於28日前完成代理教師聘任作業。

適逢龍寶寶上升國中階段，國中班級數增加，加重學校代理教師缺額問題延燒，據教育部統計 ，今年國小教甄開列461名缺額，經選聘完成後有185名教師選擇離開；公立國中則開額136名，後有14名教師放棄。教育局也建議，校方可回聘退休老師兼任授課。

教育局表示，截至22日止，市內公立國中小代理教師招聘需求數總計71名，其中國中23名、國小48名，為確保學生受教權，將積極列管追蹤各校招聘情形，督導各校務必於28日前完成代理教師聘任作業，也請學校視校務運作情形，積極協調其他教師透過超鐘點、聘用兼任教師等因應作為處理課務需求，確保校內整體課務運作順利。