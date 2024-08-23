「防疫女神」賈永婕昨（22）日證實接任台北101董事長，成為演藝圈一大話題，不少圈內好友前來紛紛祝賀。就連許久未露面的吳佩慈，都特地貼出兩人的合影慶祝，也意外洩漏她45歲的膚質近況。

22日晚間，許久未更新近況的吳佩慈突然在IG限時動態上PO文慶祝，「恭喜101迎來最美的董事長！」並附上一張在101大樓附近，與賈永婕一起騎單車的合影舊照片。

眼看吳佩慈（左）穿著冬季衣服，顯然是曬出舊照片，但仍藏不住仙氣。（圖／吳佩慈IG）

只見吳佩慈臉蛋依舊美麗，頂著瀏海和波浪型的長髮，像時刻都充滿著仙氣一樣，剛好與活潑正能量的賈永婕呈現對比。此外，吳佩慈還不忘提到，「立場不同也能是好姊妹，以妳為榮！」透露兩人的好感情不受阻礙。

最後吳佩慈不忘獻上祝福，「我們活力四射、有執行力、有創意的永婕一定會為101帶來全新的氣象！」據悉，現年45歲的吳佩慈，因富商男友紀曉波屢次傳出債務問題，已經在男友的安排下定居日本。

雖然吳佩慈至今仍未獲得名分，但已經生下4個子女的她，早擁有232億台幣的身價，日前她還被爆出砸下重金，邀請好友到日本遊玩，看似低調的生活卻過得自在又奢華，完全不受男友的風波影響。