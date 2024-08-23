財政部表示，前七月依促參法辦理案件已有41件、311億元，包含桃園市大園區統一航空城大型物流中心BOO案115億元、嘉義市綠能永續循環中心BOT案70億元、台北市生態主題園區及周邊停車場BOT／OT案58億元及高速公路電子收費系統ROT優先定約案33億元等重點案件。

至於年底前預計完成簽約的案件，財政部統計，還有宜蘭讚榮民文化暨觀光遊憩BOT案40億元等大型案件。

配合促參2.0上路，財政部上半年已發布包括促參案件全生命周期作業手冊等多項行政指導，有效提升案件的作業品質及周延性。

促參2.0納入有償PPP機制後，截至今年7月，財政部已審核通過「污水下水道、自來水及水利設施」、「環境污染防治設施」、「交通建設及共同管道」三大類公共建設類別的政策評估，並持續辦理「衛生福利及醫療設施」（包含長照機構）及「社會及勞工福利設施」（包含社會住宅）等類別政策評估作業，以提升投資相關公共建設個案誘因。