男星阿翔（陳秉立）2019年與女星謝忻被拍到車吻不倫照，獲得老婆原諒後，全心為家庭付出。阿翔與老婆Grace婚後育有2女1子，Grace經常在社群分享家庭幸福日常，近日她提到9歲兒子竟對自己說「要斷絕母子關係」，心碎原因曝光。

兒子熱愛打棒球，趁著暑假期間加入暑期棒球隊訓練，昨（22日）Grace發文透露一早想送飲料給球隊喝，兒子特別許願不要叫外送到球場，希望媽媽我本人親自送來。

Grace兒子(右)參加暑期棒球隊。（圖／翻攝自臉書 Out Of Control 媽咪Grace）

對此，Grace也開玩笑問兒子：「球場人很多欸，找不到你可以手頭上比愛心，加大喊寶貝兒子嗎？」，沒想到9歲兒子竟機靈回應：「那我就跟你斷絕母子關係！」，一番對話讓Grace瞬間心碎，難以置信表示：「這是9歲該講的話嗎？」

Grace也分享，兒子越長大越有個性，曬出一張兒子穿棒球服的帥照，忍不住笑虧：「看歐巴臉多不耐煩，說只能拍一張，如果拍不好也不能重拍！球隊這麼久了，我只有拍到這一張留念。」

貼文曝光後，引發許多網友幽默留言：「大喊寶貝兒子，整隊都跑過來」、「快斷關係！！！明明94(就是)姐弟來著啊！」、「長大了有偶包」、「這個回答太暴擊了」，更有人安慰道「小孩大了會不好意思，但心裡還是很愛媽媽」，釣出Grace本人回覆：「兒子在家愛我，外出當空氣。」