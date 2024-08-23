大安區四維路26號前，一顆直徑約40公分、高度約10公尺的路樹無力支撐，在大雨中轟然倒下。（圖／簡銘柱翻攝）

中正區新光摩天大樓廣場，街舞活動的舞臺也因大雨塌陷，造成現場一片混亂。（圖／簡銘柱翻攝）

台北市今23日午後突遭雷陣雨侵襲，猛烈的雨勢在短時間內引發災情。大安區四維路上一顆大樹不堪風雨倒塌，另在中正區新光摩天大樓廣場，街舞活動的舞臺也因大雨塌陷，造成現場一片混亂。警消獲報後迅速出動，雖大安區僅號誌牌受損，未造成人員傷亡，但中正區有2名民眾受傷送醫。

根據了解，今（23）日下午2時許，台北市天氣驟變，雷聲大作，隨即下起滂沱大雨。大安區四維路26號前，一顆直徑約40公分、高度約10公尺的路樹無力支撐，在大雨中轟然倒下。幸而當時路上無車無人，僅有號誌牌遭波及受損，未釀成更大災害。

然而，災情並未止步於此。約在14時52分，中正區忠孝西路一段66號新光摩天大樓前方廣場正在舉辦的街舞活動因舞臺不敵暴雨塌陷，導致兩名觀眾不幸受傷。其中，一名35歲男性頭部受創，撕裂傷口明顯，意識清醒，另一名70歲男性則感到頭暈不適。兩人均被緊急送往台大醫院救治，所幸無生命危險。