中華電信女籃迎向下一個五十年啟動儀式。(黃及人攝)

中華電信女籃50周年慶典23日在中華電信總公司大樓舉辦，除了發表50周年紀錄片，更發行限量3D版球員NFT、頒發紀念球衣給退役球員，中華電信董事長郭水義說：「為了電信女籃下一個輝煌50年，我們決定支持經費加碼4成，以後更讓電信女籃成為年輕好手加盟第一選項。」

郭水義特別提到，中華電信女籃自從民國63年成立，大家共同見證這支球隊的成長歷程，他曾詢問過中華電信女籃顧問陳景鳳，球隊還需要什麼努力改進地方，「當時鳳姐回答我不求什麼，這裡是過去前輩所留下的舞台，她只是見證代表之一而已。」

「不過鳳姐當時只是告訴我，球隊出現板凳球員不夠情況，」郭水義表示，「我們當然願意好好幫忙且支持球隊，所以我在此宣布電信女籃球隊經費加碼4成，雖然數字不太方便透露，但我們會努力幫助球隊繼續成長，也期待社會大眾跟著支持電信女籃。」

身為紀錄片引言人且是電信創隊元老球員之一的陳景鳳表示，感覺一眨眼就是50年過去了，「但我們電信女籃的信念就是始終如一，就算我過去球員時期不少球隊找過我，我都沒有離開，也差點見證到我們差點翻身的時刻，那應該是民國88、89年的事。」

陳景鳳相當感謝郭水義董事長的支持，且允諾會更好好照顧球員，這樣球員才更有心留下，努力做到球隊目標，且迎接下一個50年，自嘲曾把球隊所有位置或工作都做過的她說：「現在就是交給黃曉潔經理與柯孟儀總教練了，讓電信女籃繼續始終如一、越做越好！」