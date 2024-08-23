潛鑽路線圖。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

港區朝智慧化邁進，需要有穩定光纖網路來進行數據傳輸，由於高雄港幅員遼闊，部分港區因受航道分隔，以採租用外部數據線路讓網路保持連通，不僅須繳高額費用也難以確保傳輸品質，為此，港務公司高雄分公司規畫建構一個專屬的全港區高速骨幹光纖線路系統，該計畫預計2025年第一季貫通3段潛鑽管路。

高雄港幅員遼闊且港區分散，各港區道路上均佈設光纖線路，但部分港區如中島商港區、苓雅商港區及蓬萊商港區等，因受航道分隔，採租用外部數據線路使網路保持連通，不僅須繳交高額的外部數據線路租用費，且難以確保線路傳輸品質，但因應發展港區智慧化目標，大量設備資訊需要有穩定光纖網路進行數據傳輸。

高雄港光纖線路圖。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

為達成目標，港務公司規畫以海底潛鑽工法，布設專用管道以解決跨港區間光纖線路銜接問題，專用管道將穿越航道底部下方10公尺處，最深處將達地面下38公尺，除避免光纖纜線遭受到船舶及海流影響，也可避免傳統使用岸上或市區道路埋設導致距離過長及未來可能挖損等問題，提供更安全穩定的光纖線路。

此次工法是於預定路線位置上，以漸變深度鑽掘一適合拉管的孔道後，再利用300噸擴孔鑽機本身回拉的方式，將管線拉入孔道內完成布管工作，預計2025年第一季貫通3段潛鑽管路。港務公司說，此計畫潛鑽管路為國內少見以長距離、大深度及曲線的海底潛鑽工程，將打通高雄港骨幹光纖傳輸任督二脈，完成全港區的資訊串聯。