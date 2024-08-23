新北市113學年度第1學期公私立學校校長會議今（23）日於亞東科技大學登場，市長侯友宜與新北市共362位校長同聚，並發表「新北校園通APP3.0」。侯友宜說，「新北校園通」首創結合AI智慧員工，呼籲除培養應用AI科技能力外，更需要注入「數位品德」素養，新北市將全面實踐AI時代的數位品德教育。

侯友宜在會議中首先感謝校長們對教育無私的奉獻，提及AI數位時代是趨勢，更強調數位時代的品德教育，品德決定科技工具的價值，數位品德教育應涵蓋尊重他人、保護隱私、負責任的表達及理性判斷。

教育局補充，新北市已將數位課程納入數位素養教育的一環，「新北校園通APP」是全國唯一獲雲端物聯網創新應用獎的教育類APP，今年起引進AI智慧員工「小通」，家長可透過語音辨識使用APP，明年1月正式啟用後，將將逐步新增功能，讓家長一手掌握孩子在校情形。

安溪國中校長王雯華表示，「新北校園通APP3.0」的優化，不僅全面提升家長對孩子在校情況的掌握，更看到AI科技在教育的潛力。丹鳳高中校長姜禮德則說，AI教育是在培養學生掌握人工智慧關鍵技術，解決社會和環境問題，和永續發展的目標一致，新北教育要培養全面發展的人才，就要打造一個既能擁抱科技、又不失人文關懷的學習環境。