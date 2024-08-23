1名正妹昨天深夜騎機車從彰化要北上返回台中市沙鹿區住處，她使用導航時誤開為汽車模式，還搞錯南北方向，結果竟從台61線西濱快速道路南下，幸好途中被1名開車的吳姓男子發現，一路在後面護送，並引導其下快速道路，將導航設定為機車模式，最後從台17線北上，平安返家。

熱血護花的吳姓男子表示，昨晚他開車返家途中，行經台61線西濱快速公路南下福興路段時，發現路肩有1名騎乘白牌機車的年輕女子，當時許多汽車從該部機車旁呼嘯而過，他為避免發生危險，決定開在該機車後方，隨後並引導其下交流道。

吳男詢問得知，該名正妹當時下班騎機車要回家，因不熟路況，遂使用導航系統，誰知道竟上了西濱快速道路，且方向還搞反，本來要北上，結果反而騎到南下。他查看正妹手機，發現導航系統設定在汽車模式，且正妹還錯看導航，南北不分。吳男當場幫正妹將導航設為機車模式，引導其循台17線返家。

轄區的鹿港警分局指出，民眾若機車誤上快速道路、國道，應將車輛立即停靠路肩，切勿再行駛，人則是應在護欄外或安全地點待援，確保自身及其他用路者人、車安全，同時撥打110報案，尋求警方協助。