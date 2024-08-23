為推動我國海洋發展重要政策，結合科技創新力量共同振興海洋永續經濟，海洋委員會於23日上午在Meet Greater South亞灣新創大南方展舉辦「科技×永續．海洋創新論壇」，邀請台美知名專家學者及企業領袖，一起來到高雄為台灣海洋科技永續發展集思廣益。

海洋委員會副主委黃向文在致詞時表示，海洋是台灣重要命脈，無論是貿易、交通、經濟資源等，對於海洋的永續經營工作刻不容緩。近年，海洋委員會秉持永續合作之精神，與各行政部門及民間團體通力合作，履行三安（國安、治安、平安）四海（海洋污染防治、海洋廢棄物治理、 海洋生態保育、海洋產業發展）責任，要打造生態、安全、繁榮之優質海洋國家，其中，科技創新一直是海洋委員會相當重視的工作，因為科技創新得以讓我們更有效率的實現對海洋的承諾。

此次論壇促進臺美產官學研能量互動，並貼近產業應用現況，特別邀請多位重量級專家，針對海洋科技與永續發展發表精采演說。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA） 科技合作辦公室（Technology Partnerships Office, TPO）代理主任Michael Kruk深入介紹NOAA的｢研發成果成功技轉至業界｣，推動海洋產業創新成果;臺灣大哥大永續品牌公關副總經理劉麗惠分享了協助社會創新團隊放大ESG影響力，利用AI和雲端技術，建立「AI Ocean數據海洋」的經驗，並展示科技在保護海洋生物多樣性的創新應用；美國海洋聯盟（TMA BlueTech）執行董事Matt Classen介紹了如何成功建立海洋網絡社群，發展藍色關鍵技術創新; 玉山國際加速器（Mosaic Venture Lab）創辦人暨總經理海仁福（Volker Heistermann）從國際創投的視角，分享了「面對世界永續海洋經濟投資」的見解，並進一步剖析台灣海洋科技產業對全球投資的吸引力；陽明交通大學電機工程學系副教授王學誠也以海洋委員會海洋科技專案角度，分享「運用人工智慧提升海事安全」的研究成果，台灣與國際夥伴在開發海洋永續AI解決方案方面的優先合作研究領域，同時分析海事監測技術研究，如何直接影響台灣海洋的永續發展。

從論壇專家觀點與現場的熱烈互動，可看見台灣各界對智慧海洋科技發展的期望。海洋委員會持續投入資源、制定相關政策，目前每年已編列約1.3億元之科技預算，今年也推動海洋科技專案試行，支持國內產學研單位投入海洋科技研發，王學誠副教授的專案計畫即為其一，未來也將大幅提升科技預算，積極推動海洋科技應用。

海洋委員會表示，感謝今日參與的專家學者給予許多寶貴意見，論壇令人獲益良多，未來將有助於海洋科技政策的制定，海洋委員會亦期許，透過這次的國際論壇交流，能夠讓國際肯定台灣推動科技創新對海洋永續發展的成效，而海洋是通往世界的道路，希望未來也能有更多國家共同攜手合作。