長興表示，現階段主要市場景氣沒有明顯變化下，預期下半年維持穩定表現。因應全球供應鏈轉移，將以台灣、大陸、馬來西亞三大生產基地靈活調度，拓展北美、印度、東南亞等市場，並在營收及獲利貢獻初見成效。

此外，乾膜光阻將於東南亞建置完整產線，未來可望隨著下游客戶產能開出，為公司營收增添動能。

長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商，主要產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料；其中，PCB相關電子材料有乾膜光阻劑(DF)、銅箔基板(CCL)。

長興指出，7月營收37.56億元，較去年同期成長10.89％，並較上月微增1.02％。因擺脫6月季底提列一次性存貨跌價損失影響毛利率， 7月毛利率回到正常水準，營業利益回升至1.82億元，月增74.97％，亦較去年同期成長15.17％。

長興生產基地遍及台灣、大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等共25個。

長興強調，除穩固大陸市場，也積極布局海外市場，並持續提升利基開發能量；除在高雄、蘇州設立研發中心之外，也在北京及大陸7個廠內配置實驗室，深耕材料產業，開發高端產品應用。