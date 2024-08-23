蔡男2022年3月間進彰化監獄服刑，利用蔡妻探監及詹、廖姓戒護員協助，夾帶i-PHONE手機等違禁品57次，其中竟有「追劇神器」媒體串流播放器，高價營養品；蔡身陷囹圄也能上網瘋狂購物，透過廖到超商取貨夾帶入監，事因獄方突檢曝光，詹、廖自首，但查無對價關係，一審依貪汙罪判詹、廖免刑，蔡1年9月；二審駁回。

詹、廖兩人自2020年1月起擔任彰化監獄戒護科管理員，蔡因違反《兒童及少年性剝削條例》等案件遭判刑2年4月確定，2022年3月8日進彰化監獄服刑，詹、廖先後擔任夜勤管理員，與蔡互動而熟識。

蔡在2022年5、6月間利用蔡妻探監機會，要求她準備濕紙巾、沐浴乳、剃刀等生活用品，分梯寄到監獄附近超商，由詹領貨、夾帶進監獄，供他使用，共得手9次。

廖同年6月間接任，蔡如法炮製與他合作，甚至夾帶i-PHONE手機成功闖關，蔡雖身在獄中，向廖借手機及使用夾帶手機也能上網，在蝦皮購物平台大肆訂購生活用品，經蔡妻付款、廖取貨夾帶入監，廖共協助夾帶違禁品48次。

蔡的違禁品五花八門，有香菸、水龍頭過濾器、面膜皂、沐浴露、羽毛球、運動水壺、保潔墊及涼感床墊等，離譜的還有標榜為「追劇神器」的第四代媒體串流播放器，先後換用過i-PHONE7及i-PHONE11手機，甚至4萬多元的營養品乳清蛋白粉。

彰化監獄9月8日及9日突襲安全檢查，在舍房、工作桌、浴廁等公共區域查獲違禁物品，經展開調查，詹、廖兩人自首，但否認有對價關係。

蔡姓夫妻認罪行賄，蔡稱廖以父親開刀名義開口借錢，他2次各借給3萬及2萬5000元，雙方約定，廖自9月後每月領薪後，歸還3000至5000元不等。案經曝光，廖未依約還錢。

一審以詹、廖未能謹守分際，違背職務為受刑人夾帶物品，甚至有金錢往來，但無從證明有對價關係，而依貪汙罪判兩人免刑；蔡徒刑1年9月、褫奪公權2年；蔡妻徒刑1年6月，緩刑3年、褫奪公權2年。蔡及檢方不服，提起上訴。

台中高分院審結一審認事用法及量刑均無不當，駁回上訴，維持原判。